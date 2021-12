Qualche dubbio filosofico sul “declino dell’Occidente”

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Le culture politiche, compresa quella liberale, si accompagnano spesso, in modo direi quasi inevitabile, a delle retoriche. Particolarmente forte è a destra quella che vede la nostra parte di mondo, la nostra civiltà e non semplicemente la democrazia costituzionale e rappresentativa che ne è stata negli ultimi secoli l’espressione politica più alta, in crisi, in, al tramonto, o addirittura per alcuni già finita. E in molti non esitano a imputare questa fine all’aver noi scientemente reciso le radici dell’albero su cui siamo seduti e che sono cristiane (oltre che greche). Non c’èche questa lettura, che con tutte le sfumature e le differenze che essa comporta nei diversi autori non è nuova come pure a volte la si vorrebbe fare apparire, abbia un suo fascino e celi una sua “verità”. Che però non accontenti il filosofo, cioè chi pensa le ...