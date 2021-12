Processo Maxwell, emerge che Andrea ospitava Epstein a casa della regina Elisabetta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Processo Maxwell ha tutte le carte in regola per essere ricordato come uno dei casi più particolari degli ultimi anni. Testimonianze, foto e prove, infatti, aprono sempre di più un vaso di Pandora fatto di nomi di alto profilo. Ad essere spesso al centro delle supposizioni dell’accusa è il principe Andrea. Nell’ultima udienza, infatti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilha tutte le carte in regola per essere ricordato come uno dei casi più particolari degli ultimi anni. Testimonianze, foto e prove, infatti, aprono sempre di più un vaso di Pandora fatto di nomi di alto profilo. Ad essere spesso al centro delle supposizioni dell’accusa è il principe. Nell’ultima udienza, infatti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

