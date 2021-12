Prende fuoco un tetto a Martinengo: sei appartamenti inagibili - Foto (Di giovedì 9 dicembre 2021) I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo con i volontari di Romano di Lombardia sono stati allertati per un principio d’incendio in via Vicolo Scienza intorno alle 21 di mercoledì 8 dicembre. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 9 dicembre 2021) I Vigili deldella centrale di Bergamo con i volontari di Romano di Lombardia sono stati allertati per un principio d’incendio in via Vicolo Scienza intorno alle 21 di mercoledì 8 dicembre.

Ultime Notizie dalla rete : Prende fuoco Natale 2021: da Trapani a Marsala, da Erice a Mazara. Ecco cosa si organizza Decine gli spettacoli che si svolgeranno fino a gennaio 2022, tra cui quello del fuoco che già ... Una tradizione presepiale che prende vita e luce coinvolgendo l'intera comunità ericina che realizza ...

Perugia padrona, schianta anche Piacenza ...bocche da fuoco di Verona e giocano una partita superlativa in battuta (12 ace diretti). Quello che basta per mandare in tilt le strategie di Stoytchev. La parte del leone la fa Zimmermann che prende ...

Torino, tornano i roghi dei bus: il "60" prende fuoco al capolinea di corso Inghiltera La Repubblica L'albero di Natale prende fuoco: padre salva l'intera famiglia Le fiamme stavano interessando il vano soggiorno di un appartamento posto al primo piano di una palazzina di tre piani totali, in via Calabrese. Il padre, accortosi dell'incendio, è riuscito a mettere ...

Incendio tetto a Urgnano, fiamme alte su un palazzo di via Colombo -Foto/Video Tanto spavento ma nessun ferito per l’incendio che si è sviluppato nella serata di mercoledì 8 dicembre a Urgnano in via Colombo. Il sottotetto di una palazzina ha preso fuoco e le fiamme si sono leva ...

