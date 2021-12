Ponte dell'Immacolata, crescono le multe per il mancato uso di mascherine (Di giovedì 9 dicembre 2021) In questi primi giorni di festività ancora tante persone non hanno usato i dispositivi di protezione individuale, nonostante diversi comuni ne abbiano imposto l'obbligo anche all'aperto. Il 7 dicembre i sanzionati sono stati 3.541 contro i 2.077 del giorno precedente Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 dicembre 2021) In questi primi giorni di festività ancora tante persone non hanno usato i dispositivi di protezione individuale, nonostante diversi comuni ne abbiano imposto l'obbligo anche all'aperto. Il 7 dicembre i sanzionati sono stati 3.541 contro i 2.077 del giorno precedente

