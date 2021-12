Paolo Rossi e Italia-Germania | la partita eterna di D Giarrusso

(Di giovedì 9 dicembre 2021) (di Dino, sceneggiatore, personaggio tv ed europarlamentare M5S) Quand’ero bambino, il mio eroe assoluto si chiamava. Quand’ero un po’ più grande, ebbi la fortuna di conoscerlo e di diventarci amico. Successe perché Pablito aveva letto un piccolo monologo su, che avevo scritto per la Figc. Gli piacque, mi mandò una mail divertita dicendo “Hai ragione, i tedeschi li abbiamo sempre presi a pallonate… a Schumacher gliel’ho fatta passare in mezzo alle gambe, che goduria!!!”. Così scoprii che anche a sessant’anni compiutinon aveva perso il suo animo ragazzino.volle leggere questo testo all’arbitro della finale dell’82 Coelho, al Maracanà. Poco dopo ci incontrammo, lavorammo al progetto di una fiction sulla sua storia. ...

