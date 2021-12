Omicidio di Tarquinia, sospettato un collega del professore ucciso (Di giovedì 9 dicembre 2021) Omicidio di Tarquinia, sospettato un collega di Dario Angeletti, il professore ucciso da un colpo di arma da fuoco alla testa Ci sarebbe un sospettato per l’Omicidio di Dario Angeletti, il professore dell’Università della Tuscia trovato senza vita nei pressi delle Saline di Tarquinia lo scorso 7 dicembre. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli inquirenti starebbero concentrando le indagini su un collega della vittima, la cui auto sarebbe stata ripresa dalle telecamere nei pressi del luogo del ritrovamento del corpo senza vita. «Una persona molto vicina a lui», così definiscono gli inquirenti il presunto omicida, ma nulla ancora è trapelato, anche perchè l’uomo in questione non ancora ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 dicembre 2021)diundi Dario Angeletti, ilda un colpo di arma da fuoco alla testa Ci sarebbe unper l’di Dario Angeletti, ildell’Università della Tuscia trovato senza vita nei pressi delle Saline dilo scorso 7 dicembre. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli inquirenti starebbero concentrando le indagini su undella vittima, la cui auto sarebbe stata ripresa dalle telecamere nei pressi del luogo del ritrovamento del corpo senza vita. «Una persona molto vicina a lui», così definiscono gli inquirenti il presunto omicida, ma nulla ancora è trapelato, anche perchè l’uomo in questione non ancora ...

