Ocse: In Italia i giovani andranno in pensione a 71 anni (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'età più alta è in Danimarca: 74 anni. La futura età pensionabile Italiana è la stessa di Paesi Bassi ed Estonia. La spesa per gli assegni previdenziali Italiani è la seconda più alta dell'area Ocse Leggi su vanityfair (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'età più alta è in Danimarca: 74. La futura età pensionabilena è la stessa di Paesi Bassi ed Estonia. La spesa per gli assegni previdenzialini è la seconda più alta dell'area

Advertising

silvia_sb_ : Dati Ocse dicono che chi entra nel mercato del lavoro oggi, in Italia, andrà in pensione a 71anni. 10 anni di disoc… - sonolucadini : Chi in Italia inizia oggi a lavorare, pur avendo un'aspettativa di vita vicina a quella dei suoi nonni, andrà in pe… - SkyTG24 : Ocse, in Italia in futuro si andrà in pensione a 71 anni: tra le età più alte nel mondo - maxgoblin1 : La stima OCSE per l'età pensionabile in Italia di chi comincia a lavorare è 71 anni. Con penalizzazioni fino al 30%… - giamboniere : RT @dottorbarbieri: #PilloleDiPrevidenza 71 anni. Questa la previsione dell'età di uscita con la pensione di vecchiaia. Ripeto: 71! Per qu… -