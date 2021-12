andreastoolbox : Nuoto: presunti abusi su minore, arrestato olimpionico Agnel - Rai News -

Al suo fianco ci sarà il campione diMassimiliano Rosolino , riconfermato come inviato dell' isola. I gossip che stanno circolando suiconcorrenti provengono da Gabriele Parpiglia che ...I suoicrolli e i relativi sprazzi di isolamento, lo rendono ancora più un modello: Dietro ... VIRGILIO SPORT Manuel Bortuzzo: l'amore per il, il dramma e la rinascitaIl francese Yannick Agnel, ex nuotatore e due volte campione olimpico di nuoto ai Giochi di Londra del 2012 (oro nella 4x100m sl e nei 200m sl), è stato arrestato ...PARIGI - L'ex campione olimpico di nuoto Yannick Agnel è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria per un presunto stupro di minorenne. Lo riferiscono i media francesi. Sono al momento s ...