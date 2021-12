Milan | sul tavolo c' è la questione attaccanti Ecco perché conviene andare sul mercato

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan va a prendersi ugualmente gli applausi sotto la Curva Sud. La sconfitta brucia ma il cammino in… - chetempochefa : 'Speriamo che sarà Milan per tutta la vita!' @Ibra_official a #CTCF da @fabfazio sul @acmilan - AntoVitiello : #Ibrahimovic a Sky sul rinnovo di #Pioli: 'Ora devo rinnovare anche io (ride, ndr). Se lui rinnova, rinnovo io. Son… - Frances13758250 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – Un difensore a gennaio: ecco i nomi sul taccuino - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – Un difensore a gennaio: ecco i nomi sul taccuino - #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sul

Anche in Champions League, dove pure è finito ultimo del girone, ilha segnato 6 gol: due in più del Porto e uno in meno dell'Atletico Madrid che si è qualificato agli ottavi. Eppure, anche se ...Piuttostoprimo Theo Hernandez, scadente da tempo, è rimasto piantato sull'erba senza ... "Mi piace il progetto del, tra qualche anno ne risentirete parlare" il pronostico. Ma per rendere ...Il Milan, ultimo nel girone di Champions ... Maignan è senza censure sui due gol subiti. Piuttosto sul primo Theo Hernandez, scadente da tempo, è rimasto piantato sull'erba senza preoccuparsi della ...Su Gazzetta: "Juve, il primo è servito". Lo Zenit ferma il Chelsea, Allegri: "Che sbagli". Milan, servono regali”: i rossoneri sono ...