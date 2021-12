Lina Wertmüller, chi è la figlia Maria Zulima Job e la sua storia complicata (e discussa) (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’indimenticabile regista di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, Pasqualino Settebellezze e Mimì metallurgico ferito nell’onore, Lina Wertmüller, è mancata alla veneranda età di 93 anni il 9 dicembre del 2021. L’intero mondo del cinema la piange, la ricorderà sempre, ma soprattutto la figlia Maria Zulima Job. Si tratta dell’unica figlia di Lina Wertmüller, Maria Zulima Job è stata adottata dalla direttrice di regia e il noto compagno scenografo Enrico Job. Entrambi erano già avanti con l’età al momento della sua nascita, essendo la figura del cinema classe 1928 e lui, scomparso nel 2008, 1934. All’inizio non fu affatto semplice per loro. Lina ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’indimenticabile regista di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, Pasqualino Settebellezze e Mimì metallurgico ferito nell’onore,, è mancata alla veneranda età di 93 anni il 9 dicembre del 2021. L’intero mondo del cinema la piange, la ricorderà sempre, ma soprattutto laJob. Si tratta dell’unicadiJob è stata adottata dalla direttrice di regia e il noto compagno scenografo Enrico Job. Entrambi erano già avanti con l’età al momento della sua nascita, essendo la figura del cinema classe 1928 e lui, scomparso nel 2008, 1934. All’inizio non fu affatto semplice per loro....

Advertising

Corriere : È morta Lina Wertmüller, grande protagonista del cinema italiano: aveva 93 anni - ciropellegrino : È morta la grande, l'inarrivabile Lina Wertmüller #LinaWertmuller - ilpost : È morta a 93 anni Lina Wertmüller, una delle più celebri registe del cinema italiano e la prima donna nella storia… - PortaSud : “Sappiate che se mi piglia un colpo, me ne vado come un commensale sazio.” Lina Wertmüller 14 agosto 1928 9 dicem… - WaWe970 : RT @Soppressatira: Lina Wertmüller è stata colpita da uno scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada. {@WaW… -

Ultime Notizie dalla rete : Lina Wertmüller Quando Wertmuller raccontava: 'Venni cacciata da 11 scuole, tagliai il vestito a Monica Vitti' Un carattere che non si dimentica, quello di Lina Wertmuller, la regista morta nella notte a Milano. Si raccontava così al Corriere della sera in un'intervista rilasciata in occasione dei suoi 90 ...

Morta Lina Wertmuller, i ricordi degli amici e colleghi, il riconoscimento delle istituzioni Grazie, Lina'. La camera ardente per la regista sarà allestita in Campidoglio. Lo ha annuncia il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri : 'Con Lina Wertmüller se ne va una leggenda del cinema ...

Un carattere che non si dimentica, quello diWertmuller, la regista morta nella notte a Milano. Si raccontava così al Corriere della sera in un'intervista rilasciata in occasione dei suoi 90 ...Grazie,'. La camera ardente per la regista sarà allestita in Campidoglio. Lo ha annuncia il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri : 'ConWertmüller se ne va una leggenda del cinema ...