Juve, McKennie ci prova: potrebbe essere fra i disponibili per il Venezia

La novità di giornata alla Continassa riguarda Weston McKennie. Il centrocampista americano si è allenato parzialmente col gruppo, proverà a rientrare tra i convocati per il prossimo match di ...

