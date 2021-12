Inter, decisione UEFA su Barella solo a gennaio: rischio concreto per due giornate di squalifica (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Inter teme due giornate di squalifica per Nicolò Barella C’è il rischio concreto che Nicolò Barella venga squalificato dall’UEFA per due giornate dopo il cartellino rosso diretto ricevuto durante Real Madrid-Inter di martedì sera. Il centrocampista nerazzurro salterebbe così gli ottavi di finale della competizione. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “La sentenza non sarà immediata. La UEFA deciderà il 25 gennaio, in Europa funziona così, dunque quasi a ridosso degli ottavi di metà febbraio. L’Inter teme le due giornate, ci sono precedenti non incoraggianti in questo senso. Ed è chiaro che il doppio stop ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’teme duediper NicolòC’è ilche Nicolòvengato dall’per duedopo il cartellino rosso diretto ricevuto durante Real Madrid-di martedì sera. Il centrocampista nerazzurro salterebbe così gli ottavi di finale della competizione. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “La sentenza non sarà immediata. Ladeciderà il 25, in Europa funziona così, dunque quasi a ridosso degli ottavi di metà febbraio. L’teme le due, ci sono precedenti non incoraggianti in questo senso. Ed è chiaro che il doppio stop ...

Advertising

news24_inter : #Azzurri in campo a Palermo, oggi la decisione - vivoperlinter : #Barella, la lunga attesa per la decisione della Uefa, il nome del rinforzo sul #mercato. #Inter #calciomercato - GianfrancoRoto5 : Siete d'accordo? #Inter #Barella #RealMadridInter - vivoperlinter : Siete d'accordo? #Inter #Barella #RealMadridInter - infoitsport : Batosta per l’Inter, decisione obbligata: comunicato ufficiale -