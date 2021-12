Guida TV: programmi di stasera, giovedì 9 dicembre 2021 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, giovedì 9.12.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Un Professore Fiction RAI2 Il mostro di Firenze – Quel silenzio che non tace Documentario RAI3 Tre manifesti a Ebbing, Missouri Film RETE4 Dritto e Rovescio Attualità CANALE5 Zelig Show musicale ITALIA1 IT – Capitolo 2 Film LA7 PiazzaPulita Attualità REALTIME La clinica per rinascere – Obesity Center Caserta Docureality CIELO The Foreigner – Lo straniero Film TV8 X Factor 2021 – La Finale Talent Show NOVE Trappola in fondo al mare Film first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di giovedì 9 dicembre 2021)aitv della prima serata di oggi,9.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Un Professore Fiction RAI2 Il mostro di Firenze – Quel silenzio che non tace Documentario RAI3 Tre manifesti a Ebbing, Missouri Film RETE4 Dritto e Rovescio Attualità CANALE5 Zelig Show musicale ITALIA1 IT – Capitolo 2 Film LA7 PiazzaPulita Attualità REALTIME La clinica per rinascere – Obesity Center Caserta Docureality CIELO The Foreigner – Lo straniero Film TV8 X Factor– La Finale Talent Show NOVE Trappola in fondo al mare Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

VSavux : @giusbrindisi @Andunedhel Il motivo per cui i pochi individui pensanti non guardano più i programmi come suoi e la… - Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - TV7Benevento : PNRR. PRESENTATA GUIDA SINTETICA DEI PROGRAMMI IN CORSO DI REALIZZAZIONE... - Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - dessere88 : RT @VCountry3: Mi sa che i programmi del Goberno sono altri ...ricevo la mia dose quotidiana di 'regoleh'; Oggi:'nuovo coronabirus zarz-cow… -