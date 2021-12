Gp Abu Dhabi: i cordoli a piramide sono un problema (Di giovedì 9 dicembre 2021) I nuovi cordoli del Gp di Abu Dhabi potrebbero rappresentare un grande problema. La forma piramidale, potrebbe infatti danneggiare notevolmente le gomme delle vetture. Ferrari: Jean Todt sarà il nuovo consulente? Gp Abu Dhabi: i cordoli sono da evitare? Il nuovo layout del tracciato di Abu Dhabi potrebbe riservare problemi ai piloti. Il circuito è infatti stato modificato nel corso degli ultimi otto mesi, rendendo la pista più veloce e diminuendo drasticamente il tempo di percorrenza. Secondo le simulazioni, il tempo medio sul giro dovrebbe essere vicino all’ 1? 20”-22” a differenza dell’ 1? 35” 246 di Max Verstappen realizzato solo un anno fa. Il cambiamento più radicale è sicuramente quello in curva 5,6,7 ora diventati prolungamento del rettilineo di curva ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 dicembre 2021) I nuovidel Gp di Abupotrebbero rappresentare un grande. La forma piramidale, potrebbe infatti danneggiare notevolmente le gomme delle vetture. Ferrari: Jean Todt sarà il nuovo consulente? Gp Abu: ida evitare? Il nuovo layout del tracciato di Abupotrebbe riservare problemi ai piloti. Il circuito è infatti stato modificato nel corso degli ultimi otto mesi, rendendo la pista più veloce e diminuendo drasticamente il tempo di percorrenza. Secondo le simulazioni, il tempo medio sul giro dovrebbe essere vicino all’ 1? 20”-22” a differenza dell’ 1? 35” 246 di Max Verstappen realizzato solo un anno fa. Il cambiamento più radicale è sicuramente quello in curva 5,6,7 ora diventati prolungamento del rettilineo di curva ...

Advertising

SkySportF1 : Hamilton-Verstappen, @delpieroale e @PaoloCond si pregustano il duello in conferenza ? L’ultima tappa del Mondiale… - Corriere : Hamilton-Verstappen: il duello finale che resterà nella storia - Eurosport_IT : CHE-GARA-A-JEDDAH ???????? Si decide tutto ad Abu Dhabi: Hamilton batte Verstappen e lo raggiunge a pari punti in test… - samucapi64 : RT @Gianludale27: I track limit per l'ultimo appuntamento della stagione di Abu Dhabi, con i tempi che saranno invalidati per infrazioni in… - samucapi64 : RT @Gianludale27: La Formula 1 ha confermato il rinnovo del contratto con gli organizzatori del GP di Abu Dhabi, che rimarrà sul calendario… -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi Jean Todt in odore di Ferrari dopo la presidenza FIA ... Rossi in gara alla 12 ore del Golfo con la Ferrari Robert Shwartzman, il baby Ferrari guiderà la Haas F1 nei test di Abu Dhabi TRATTATIVA, SÌ O NO? Le trattative con John Elkann sarebbero iniziate ...

F1 Abu Dhabi, come si guida sul circuito di Yas Marina Le frenate e i punti salienti del rinnovato circuito di Yas Marina dove si corre il GP Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale F1 2021

L’erede al trono saudita fa visita a Dubai e Abu Dhabi per rafforzare le relazioni NovaNews Ufficiale, la Formula 1 resta ad Abu Dhabi per altri 10 anni La pista di Abu Dhabi resterà il teatro del finale di stagione della Formula 1 fino al 2030. Firmato un accordo decennale con la FOG DIECI ANNI DI FINALI La pista di Yas Marina resta il ...

F1, in Gran Bretagna il Gp di Abu Dhabi in chiaro F1, il Gp di Abu Dhabi sarà trasmesso in chiaro in Gran Bretagna: accordo tra Sky e Channel 4, tutti i dettagli del Times ...

... Rossi in gara alla 12 ore del Golfo con la Ferrari Robert Shwartzman, il baby Ferrari guiderà la Haas F1 nei test diTRATTATIVA, SÌ O NO? Le trattative con John Elkann sarebbero iniziate ...Le frenate e i punti salienti del rinnovato circuito di Yas Marina dove si corre il GP, ultima gara del Mondiale F1 2021La pista di Abu Dhabi resterà il teatro del finale di stagione della Formula 1 fino al 2030. Firmato un accordo decennale con la FOG DIECI ANNI DI FINALI La pista di Yas Marina resta il ...F1, il Gp di Abu Dhabi sarà trasmesso in chiaro in Gran Bretagna: accordo tra Sky e Channel 4, tutti i dettagli del Times ...