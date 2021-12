Conte ad Atreju riconosce in Meloni il leader degli avversari di centrodestra (Di giovedì 9 dicembre 2021) Certo non si può dire che la platea seduta sotto il tendone martellato dalla pioggia impazzisca per lui. Ma l’accoglienza di Giorgia Meloni sul palco è calorosa. E dunque l’applauso di benvenuto giunge sobrio, ma puntuale. Per Giuseppe Conte è la seconda volta ad Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia. L’ultima era stata due anni fa, quando Conte sedeva a palazzo Chigi. Fratelli d’Italia è praticamente l’unico partito con cui l’ex presidente del Consiglio non abbia governato. La sintonia politica latita, ma non c’è dubbio che ci sia un pizzico di simpatia umana. Sicuramente tra il fu avvocato del popolo e la Capa c’è una certa intesa, da coppia televisiva. E infatti alla fine della lunga intervista, quando Conte risponde su chi sarà il leader dei progressisiti con un’altra ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Certo non si può dire che la platea seduta sotto il tendone martellato dalla pioggia impazzisca per lui. Ma l’accoglienza di Giorgiasul palco è calorosa. E dunque l’applauso di benvenuto giunge sobrio, ma puntuale. Per Giuseppeè la seconda volta ad, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia. L’ultima era stata due anni fa, quandosedeva a palazzo Chigi. Fratelli d’Italia è praticamente l’unico partito con cui l’ex presidente del Consiglio non abbia governato. La sintonia politica latita, ma non c’è dubbio che ci sia un pizzico di simpatia umana. Sicuramente tra il fu avvocato del popolo e la Capa c’è una certa intesa, da coppia televisiva. E infatti alla fine della lunga intervista, quandorisponde su chi sarà ildei progressisiti con un’altra ...

Advertising

BallettiRoberto : C'è ancora l'altruismo il darsi a gratis solo per un mondo migliore e noi ne eravamo all'oscuro. - _marlene1265 : RT @_I_l_e_a_n_a_: Conte ha fatto un’ottima figura anche all’Atreju. Magari non tutti saremo dello stesso parere, ma per me fa bene ad anda… - UBrignone : RT @tempoweb: Conte senza un euro dalla politica e dal M5S: 'Faccio il leader a mie spese' #Atreju #FDI #Conte #M5S #Meloni - Lorenzo20850840 : poveraccio mi fa una pena??state certi che ci sta chi ci crede, a proposito che abbia ancora la delega sui servizi s… - Patty_Rose_L : RT @tempoweb: Conte senza un euro dalla politica e dal M5S: 'Faccio il leader a mie spese' #Atreju #FDI #Conte #M5S #Meloni -