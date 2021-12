Concorso scuola infanzia e primaria: ISTRUZIONI prova scritta dal 13 dicembre. Video tutorial del Ministero (Di giovedì 9 dicembre 2021) ISTRUZIONI operative per la prova scritta del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria di cui al D.D. n. 498 del 21 aprile 2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 2215 del 18.11.2021 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 dicembre 2021)operative per ladelordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno delladell'di cui al D.D. n. 498 del 21 aprile 2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 2215 del 18.11.2021 L'articolo .

Advertising

FraPrudenz : RT @Mmito43728133: @MIsocialTW @ProfPBianchi Chiediamo SUBITO il #ruolo per gli #idonei al concorso #STEM! La scuola non è un ammortizzator… - FraPrudenz : RT @GiuseppinaBolo1: Chiediamo SUBITO il #ruolo per gli #idonei al concorso #STEM! La scuola non è un ammortizzatore sociale. #idoneiSTEMin… - FraPrudenz : RT @FraPrudenz: Chiediamo SUBITO il #ruolo per gli #idonei al concorso #STEM! La scuola non è un ammortizzatore sociale. #idoneiSTEMinRuolo… - TheNewPoets1 : Spot #Nonènormalechesianormale: #ItalianSchoolsChallenge, il #concorso #nazionale sul… - GasparriNicola : @SecolodItalia1 I candidati del concorso di magistratura non sanno scrivere e vengono bocciati perché la scuola ita… -