Chris Martin dei Coldplay, l’ammirazione per i Maneskin: “Volevamo fare una loro cover alla finale di X Factor” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chris Martin, leader di Coldplay, si racconta prima della finale di X Factor, dove sarà ospite insieme alla sua band, una delle band più famose al mondo. Il cantante non manca di menzionare i Maneskin, il gruppo italiano che dopo la vittoria proprio al talent musicale ha raggiunto un successo internazionale, esprimendo la sua ammirazione. Coldplay e Maneskin si incontreranno questa sera sul palco di X Factor, che vedrà un nuovo vincitore. Chris Martin tra il nuovo disco dei Coldplay e la finale di X Factor Con la finale di X Factor alle porte, Chris Martin dei ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 dicembre 2021), leader di, si racconta prima delladi X, dove sarà ospite insiemesua band, una delle band più famose al mondo. Il cantante non manca di menzionare i, il gruppo italiano che dopo la vittoria proprio al talent musicale ha raggiunto un successo internazionale, esprimendo la sua ammirazione.si incontreranno questa sera sul palco di X, che vedrà un nuovo vincitore.tra il nuovo disco deie ladi XCon ladi Xalle porte,dei ...

