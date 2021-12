Ascolti tv 8 dicembre 2021 analisi | “Remi” precede Sciarelli | crolla Bisio | super Giletti | cresce “Mare Fuori” Costanzo batte Vespa Juve su Sky 3 | 5%

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 9 dicembre 2021)Tv al top: il programma più visto della giornata è stato il Tg1 delle 20 a 5,044 milioni e 22,1%. I Soliti Ignoti a 4,752 milioni e 19,7%. In seconda serata anche col traino debole. In day time fanno il botto i film natalizi di Tv8 Mercoledì televisivo un po’ diverso dalle attese, quello dell’otto, festa dell’Immacolata. La Champions League ha proposto la partitantus-Malmoe nel preserale e tanti altri match in prima serata, sempre su Sky e Infinity+, ma con Atalanta-Villareal, che doveva andare in onda su AmazonPrime, rimandata per la neve. In questo contesto Rai1 ha trasmesso la prima tv del film francese, schierandolo contro la seconda puntata di Tutta colpa di Freud- ...