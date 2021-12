A Catania, il concerto di presentazione del nuovo album intitolato Smoothly, realizzato dal BF Project (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella splendida cornice della Sala Harpago – Il Gatto Blu di Catania (Via Vittorio Emanuele, 67), lunedì 13 dicembre alle 21:00 si terrà il concerto di presentazione di Smoothly, nuovo album del Bf Project, brillante formazione nata da un’idea del batterista Luca Barbato e del clarinettista e sassofonista Alberto Fichera. Sul palco, insieme a loro, Salvo Finocchiaro (piano elettrico e synth), Samuele D’Amico (piano elettrico e synth), Giacomo Patti (basso) e gli ospiti Carmelo Venuto (contrabbasso) e Gionata Colaprisca (percussioni). Per assistere al concerto è previsto un biglietto d’ingresso di 5 euro. Pubblicato dall’etichetta TRP Music, il nuovo progetto discografico firmato BF Project, disponibile su tutte ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella splendida cornice della Sala Harpago – Il Gatto Blu di(Via Vittorio Emanuele, 67), lunedì 13 dicembre alle 21:00 si terrà ildididel Bf, brillante formazione nata da un’idea del batterista Luca Barbato e del clarinettista e sassofonista Alberto Fichera. Sul palco, insieme a loro, Salvo Finocchiaro (piano elettrico e synth), Samuele D’Amico (piano elettrico e synth), Giacomo Patti (basso) e gli ospiti Carmelo Venuto (contrabbasso) e Gionata Colaprisca (percussioni). Per assistere alè previsto un biglietto d’ingresso di 5 euro. Pubblicato dall’etichetta TRP Music, ilprogetto discografico firmato BF, disponibile su tutte ...

