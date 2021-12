Zaki è finalmente tornato libero 

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - amnestyitalia : Patrick Zaki sarà scarcerato dopo 22 mesi di ingiusta detenzione. Speriamo che nella prossima udienza sia finalment… - PaoloCond : Nella mia bolla ci sono due persone che hanno impedito a tante coscienze di impigrirsi (a partire dalla mia): non è… - aidanardi : Finalmente una bella notizia?? - EmaExcud1991 : RT @catlatorre: #Zaki finalmente fuori dal carcere, mentre abbraccia la sorella. Lo rivogliamo presto qui, tra noi, con lo stesso sorriso… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki finalmente

Una buona notizia,: dopo 668 giorni di detenzione e rinvii, il tribunale de Il Cairo ha deciso la scarcerazione di Patrick, anche se il giovane ricercatore non è stato assolto. La sua ...è stato scarcerato ma continua a essere sotto processo: "Uno spiraglio, la luce, ha scritto sui social il segretario del Pd Enrico Letta mentre il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ...Oggi l'uscita dalla prigione in cui è stato rinchiuso per quasi 700 giorni. Il 1° febbraio ci sarà l'udienza del suo processo ...Dopo 22 mesi di prigionia Patrick Zaki è stato finalmente scarcerato. Il giovane studente dell’Università di Bologna è libero. La liberazione è stata disposta durante l’udienza che si è tenuta a ...