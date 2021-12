WWE: O’Reilly ai saluti? Uno steel cage match che ricorderà a lungo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Da compagni di tag in cerca dei titoli a rivali nel giro di un attimo, domenica notte dopo il fallito assalto ai titoli, detenuti dall’Imperium, si è consumata la rottura del rapporto tra Kyle O’Reilly e Von Wagner, con quest’ultimo che ha provato ad attaccare il canadese che è riuscito a difendersi e l’ha successivamente sfidato ad uno steel cage match. Non solo il match nella gabbia, a tenere banco in queste settimane sono le notizie riguardanti il contratto in scadenza di O’Reilly che potrebbe anche aver finito la sua carriera ad NXT dopo stanotte. Tutta la potenza di Von Wagner match sulla carta proibitivo per O’Reilly data la differenza fisica evidente con l’avversario, ma il gigante Von Wagner ha certamente dei punti deboli su cui ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Da compagni di tag in cerca dei titoli a rivali nel giro di un attimo, domenica notte dopo il fallito assalto ai titoli, detenuti dall’Imperium, si è consumata la rottura del rapporto tra Kylee Von Wagner, con quest’ultimo che ha provato ad attaccare il canadese che è riuscito a difendersi e l’ha successivamente sfidato ad uno. Non solo ilnella gabbia, a tenere banco in queste settimane sono le notizie riguardanti il contratto in scadenza diche potrebbe anche aver finito la sua carriera ad NXT dopo stanotte. Tutta la potenza di Von Wagnersulla carta proibitivo perdata la differenza fisica evidente con l’avversario, ma il gigante Von Wagner ha certamente dei punti deboli su cui ...

