Venezia, Molinaro: 'Contro la Juve serve la partita perfetta' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Venezia - Chi meglio di Cristian Molinaro per far capire al Venezia quanto possa essere duro affrontare la Juventus . Il terzino arancioneroverde ha vestito per tre anni la maglia della Vecchia ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021)- Chi meglio di Cristianper far capire alquanto possa essere duro affrontare lantus . Il terzino arancioneroverde ha vestito per tre anni la maglia della Vecchia ...

Advertising

sportli26181512 : Venezia, Molinaro: 'Contro la Juve serve la partita perfetta': Il difensore sarà un ex della partita: 'A Torino son… - TUTTOJUVE_COM : QUI VENEZIA - Molinaro: 'Felice di affrontare la Juve, forse ora sono ancora più pericolosi' - francyfilo23 : @KSport24 @PecuJr @romeoagresti Ma chi cazzo ti sovrasta a Venezia? Molinaro? Madonna santa che roba - SSC_Mayan : RT @LaNeveMatt: Of the 20 teams in Serie A, 7 of them have featured a captain from the Campagnia region this season: Napoli - Insigne Laz… - Joe_Fischetti5 : RT @LaNeveMatt: Of the 20 teams in Serie A, 7 of them have featured a captain from the Campagnia region this season: Napoli - Insigne Laz… -