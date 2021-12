Un albero di Natale da favola a casa di Ilary Blasi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In questi giorni ne abbiamo già visti tantissimi di alberi di Natale vip ma al momento ci sembra che sia quello di Ilary Blasi il più originale, il più luminoso pur sempre rispettando la tradizione e una base classica. Insomma, palline e luci non mancano sull’albero di Natale di Ilary Blasi, anzi sono proprie le migliaia di lucine a creare un’atmosfera da favola. In più gnomi, funghi, piccoli Babbo Natale, grappoli d’uva, cerbiatti e rami dorati. Non è solo un albero di Natale l’addobbo scelto per la sua casa a Roma, è un angolo che fa sognare, un angolo che sembra uscire da un libro di favole. Un tappeto rosso, cuscini, animaletti, palline di tutti i colori, tantissime scatole e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In questi giorni ne abbiamo già visti tantissimi di alberi divip ma al momento ci sembra che sia quello diil più originale, il più luminoso pur sempre rispettando la tradizione e una base classica. Insomma, palline e luci non mancano sull’didi, anzi sono proprie le migliaia di lucine a creare un’atmosfera da. In più gnomi, funghi, piccoli Babbo, grappoli d’uva, cerbiatti e rami dorati. Non è solo undil’addobbo scelto per la suaa Roma, è un angolo che fa sognare, un angolo che sembra uscire da un libro di favole. Un tappeto rosso, cuscini, animaletti, palline di tutti i colori, tantissime scatole e ...

