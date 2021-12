Tegola per Tudor! Lungo stop per il difensore (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La notizia che Igor Tudor temeva ha, purtroppo, ottenuto conferme. Difatti, la stagione di Pawel Dawidowicz è ufficialmente terminata a causa di un infortunio riportato nell’ultima sfida del Pier Luigi Penzo di Venezia. La diagnosi è di rottura del legamento crociato anteriore. L’operazione del difensore è prevista nella giornata di domani a Roma. Di seguito riportata la nota ufficiale del club veneto: “Hellas Verona FC comunica che, nel finale della gara di domenica scorsa al ‘Penzo’ contro il Venezia, Pawel Dawidowicz ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Domani, giovedì 9 dicembre, presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma, il calciatore polacco sarà sottoposto ad intervento chirurgico artroscopico di ricostruzione del legamento da parte del Professore Pierpaolo Mariani“. POTREBBE INTERESSARTI: Rangnick può far ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La notizia che Igor Tudor temeva ha, purtroppo, ottenuto conferme. Difatti, la stagione di Pawel Dawidowicz è ufficialmente terminata a causa di un infortunio riportato nell’ultima sfida del Pier Luigi Penzo di Venezia. La diagnosi è di rottura del legamento crociato anteriore. L’operazione delè prevista nella giornata di domani a Roma. Di seguito riportata la nota ufficiale del club veneto: “Hellas Verona FC comunica che, nel finale della gara di domenica scorsa al ‘Penzo’ contro il Venezia, Pawel Dawidowicz ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Domani, giovedì 9 dicembre, presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma, il calciatore polacco sarà sottoposto ad intervento chirurgico artroscopico di ricostruzione del legamento da parte del Professore Pierpaolo Mariani“. POTREBBE INTERESSARTI: Rangnick può far ...

