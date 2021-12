Statistiche a favore del Napoli | ADL non vuole perdere il primato | i dettagli

Advertising

Ilneroazzurr : Le statistiche di gioco sono a nostro favore, comunque stiamo perdendo - sabrinaEx5S : RT @CoronaLupo: Complimenti a @corradoformigli ,#Piazzapulita, #la7etta e a tutta la #TV che della #pandemia preferisce cavalcare discrimin… - CarloneDaniela : RT @CoronaLupo: Complimenti a @corradoformigli ,#Piazzapulita, #la7etta e a tutta la #TV che della #pandemia preferisce cavalcare discrimin… - RaffyB_68 : RT @CoronaLupo: Complimenti a @corradoformigli ,#Piazzapulita, #la7etta e a tutta la #TV che della #pandemia preferisce cavalcare discrimin… - CoronaLupo : Complimenti a @corradoformigli ,#Piazzapulita, #la7etta e a tutta la #TV che della #pandemia preferisce cavalcare d… -

Ultime Notizie dalla rete : Statistiche favore

Forzazzurri

...le, dominio lusitano decretato dai 6 tiri e 2 in porta con il 69% di possesso palla contro il 31% madrileno che hanno tirato 2 tiri entrambi in porta. 5 calci d'angolo e 2 adei ......00:, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. SALISBURGO - SIVIGLIA - ... vincerebbe il girone in virtù degli scontri diretti acon i primi e la miglior differenza ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILAN-LIVERPOOL 23.08 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 23.06 ECCO LE PAGELLE DELL'ATLETICO MADRID: Oblak 7,5; Llorente 6,5, ...Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Jovic, Vinicius Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Ca ...