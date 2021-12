Smart working ovvero come si può trovare un buon accordo

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’raggiunto dalle parti sociali con la regia del Ministero del lavoro, è unaa notizia. Per almeno 5 ragioni: - E’ molto importante la consapevolezza che ispira il protocollo: lo( Sw) non e’ la modalità emergenziale del lavoro, ma la sua evoluzione strutturale, post Covid. La nuova normalità. Per questo da regolare, così da valorizzarne aspetti positivi e superare quelli negativi. - Il cambiamento del lavoro determinato dalla rivoluzione digitale trascina con sé il cambiamento dell’organizzazione sociale perché cambiano le coordinate di tempo e luogo del lavoro. E quindi di per se si modifica la scansione della vita quotidiana. E’ molto importante in questo senso che l’definisca il lavoro da remotolavoro per obiettivi, reso in autonomia, senza ...

Il Protocollo appena firmato dalle parti sociali in materia di smart working ha un valore positivo non solo, e non tanto, per le regole che contiene, ma anche e soprattutto per quelle che non contiene: le parti sfuggono alla tentazione di sottoscrivere un ...E questo avviene proprio nel giorno in cui si sveglia diviso: da una parte Cgil e Uil che hanno dichiarato lo sciopero contro la manovra, dall'altra la Cisl. Con il protocollo le parti firmatarie — da ...L'accordo raggiunto dalle parti sociali con la regia del Ministero del lavoro, è una buona notizia.Per almeno 5 ragioni:- E' molto importante la consapevolezza che ispira il ...