Serena Grandi: "Dalla vita ho avuto tutto. Sarò una suora laica e aiuterò chi non ha più niente" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) di Antonello Sette Serena Grandi, ha appena scritto il suo secondo libro, edito da Giraldi, che ha per titolo "Serena a tutti i costi. Lettere di una vita mai inviate". Lei ha detto che è stato per ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 dicembre 2021) di Antonello Sette, ha appena scritto il suo secondo libro, edito da Giraldi, che ha per titolo "a tutti i costi. Lettere di unamai inviate". Lei ha detto che è stato per ...

Advertising

Spraynews1 : Clamorosa #SerenaGrandi: d'ora in poi sarà #suoralaica vivrà solo per aiutare il prossimo - encarna80000 : RT @CanYamanTheKing: 'Per essere grandi bisogna prima di tutto essere piccoli. L'umiltà è la base di ogni vera grandezza'. Papa Francesco… - globalistIT : - voceditalia : Il nuovo libro di Serena Grandi L’apprezzata attrice si racconta in una serie di lettere scritte e mai spedite.… - infoitcultura : SERENA GRANDI E LA MORTE DI SUA MADRE MINA/ 'È stata come una pugnalata' -