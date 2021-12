Sciopero generale: il conflitto sociale è democrazia. Lavoriamo ad un compromesso (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si può ovviamente giudicare un errore la decisione di Cgil e Uil di indire uno Sciopero generale per il prossimo ?16 Dicembre per spostare l’asse dell’agenda del Governo Draghi verso il lavoro. Ma è difficile, invece, stupirsi della scelta. A meno di non far parte di quel centrosinistra Ztl che, come ai tempi del Governo Monti, sostiene che l’Agenda Draghi è la sua agenda. L’agenda Draghi non ha, non può avere, come bussola per navigare le travagliate acque pandemiche l’interesse di lavoratrici e lavoratori. E’ inevitabile, data la composizione della maggioranza a suo sostegno e gli stakeholders di riferimento del Presidente del Consiglio. Inoltre, va rilevato che centrosinistra e M5S non considerano la protezione e la valorizzazione del lavoro come missione distintiva e prioritaria. Come sarebbe il Disegno di Legge di Bilancio oggi o il Disegno di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si può ovviamente giudicare un errore la decisione di Cgil e Uil di indire unoper il prossimo ?16 Dicembre per spostare l’asse dell’agenda del Governo Draghi verso il lavoro. Ma è difficile, invece, stupirsi della scelta. A meno di non far parte di quel centrosinistra Ztl che, come ai tempi del Governo Monti, sostiene che l’Agenda Draghi è la sua agenda. L’agenda Draghi non ha, non può avere, come bussola per navigare le travagliate acque pandemiche l’interesse di lavoratrici e lavoratori. E’ inevitabile, data la composizione della maggioranza a suo sostegno e gli stakeholders di riferimento del Presidente del Consiglio. Inoltre, va rilevato che centrosinistra e M5S non considerano la protezione e la valorizzazione del lavoro come missione distintiva e prioritaria. Come sarebbe il Disegno di Legge di Bilancio oggi o il Disegno di ...

