Paese che vai | panettone che trovi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) I tedeschi lo associano a una torta, gli americani lo descrivono come un grosso dolce lievitato e soffice come la seta, i francesi lo paragonano a una brioche morbida e profumata e i russi lo mangiano come dolce pasquale. Ma “il”rimane “il”, italiano, arioso, delicato, fragrante, in tutte le lingue del mondo e a qualunque latitudine. Insomma “Italians do it better”. Già perché, fatta salva qualche produzione locale, il migliore pare debba arrivare rigorosamente da casa nostra, in un tripudio di uvetta e frutta candita. Ecco cosa ne pensano magazine e food blog oltreconfine. Stati Uniti – Taste like!Non c’è drugstore che tenga, per il The Washington Post ildeve essere rigorosamente artigianale, italiano, leggero come una piuma e dorato come i raggi del sole. “Potrebbe quasi ...