Occhiuto | ' Occorre convincere gli scettici a vaccinarsi'

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo ha detto Roberto, presidente della Regione e Commissario della Sanità in Calabria, in un'intervista a TGCom24. 'Ma l'obbligo vaccinale nel nostro Paese - ha aggiunto- esiste già:...

'Ma l'obbligo vaccinale nel nostro Paese - ha aggiunto- esiste già: i nostri figli per iscriversi e per andare a scuola devono obbligatoriamente vaccinarsi contro alcune malattie. Il Covid ...E poicontinuare a correre sulle vaccinazioni". Infine, un riferimento diall'istituzione di altre possibili "zone rosse". "Ho parlato col commissario dell'Azienda sanitaria ...In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1475994 (+4.970). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 95450 (+323) rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza i decessi ..."Bisogna convincere quanto più possibile gli scettici della necessità di vaccinarsi. Ma se supereremo il 95% di cittadini immunizzati, a quel punto qualsiasi discorso sull'obbligo vaccinane non avrà p ...