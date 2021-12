Manovra, Landini: “Sul rinvio del taglio delle tasse ai redditi alti Draghi messo in minoranza dai partiti. Non sanno cosa vuol dire vivere con 20-30mila euro l’anno” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Subito dopo aver proclamato per il 16 dicembre lo sciopero generale contro una Manovra “socialmente ingiusta”, Cgil e Uil tendono la mano al governo. Sia Maurizio Landini sia Pierpaolo Bombardieri si dicono pronti al confronto anche in extremis. Il punto è che i due leader riconoscono al premier Mario Draghi di aver perlomeno tentato, sulla riforma Irpef, una mediazione. Proponendo quello che è stato battezzato “contributo di solidarietà” da parte di chi guadagna oltre 75mila euro: in realtà un mini rinvio del taglio Irpef, poco più di 20 euro al mese per quella fascia di reddito, per usare le risorse contro il caro bollette. Nel mirino delle due confederazioni ci sono i partiti che a quella proposta hanno detto no (centrodestra e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Subito dopo aver proclamato per il 16 dicembre lo sciopero generale contro una“socialmente ingiusta”, Cgil e Uil tendono la mano al governo. Sia Mauriziosia Pierpaolo Bombardieri si dicono pronti al confronto anche in extremis. Il punto è che i due leader riconoscono al premier Mariodi aver perlomeno tentato, sulla riforma Irpef, una mediazione. Proponendo quello che è stato battezzato “contributo di solidarietà” da parte di chi guadagna oltre 75mila: in realtà un minidelIrpef, poco più di 20al mese per quella fascia di reddito, per usare le risorse contro il caro bollette. Nel mirinodue confederazioni ci sono iche a quella proposta hanno detto no (centrodestra e ...

