LIVE Civitanova-UPCN San Juan volley 3-0, Mondiale per club in DIRETTA: la Lube domina con la compagine argentina ed è in semifinale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 22.13 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per aver seguito Lube Civitanova-UPCN su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.10 La Lube Civitanova di coach Gianlorenzo Blengini domina in lungo e in largo con gli argentini dell’UPCN San Juan e chiude in tre set la contesa (25-19, 25-13, 25-21) accedendo con un turno di anticipo alla semifinale. Nella giornata di domani i “Cucinieri” si giocheranno il primo posto nel girone nel match con i brasiliani del Funvic. 25-21 LA PIPE DI YANT! LA Lube LIQUIDA IN 1 ORA E 9 LA PRATICA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA 22.13 La nostratermina qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.10 Ladi coach Gianlorenzo Blenginiin lungo e in largo con gli argentini dell’Sane chiude in tre set la contesa (25-19, 25-13, 25-21) accedendo con un turno di anticipo alla. Nella giornata di domani i “Cucinieri” si giocheranno il primo posto nel girone nel match con i brasiliani del Funvic. 25-21 LA PIPE DI YANT! LALIQUIDA IN 1 ORA E 9 LA PRATICA ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Civitanova-UPCN San Juan volley 1-0 Mondiale per club in DIRETTA: la squadra di Blengini conquista il primo se… - zazoomblog : LIVE Civitanova-UPCN San Juan volley Mondiale per club in DIRETTA: inizia il match di Betim! - #Civitanova-UPCN… - VirtusCVT : #SemoCitanó ???? GAMEDAY ???? ?? Serie B, girone C, Round 1??1?? ?? Curti Imola ??? PalaRisorgimento, Civitanova Marche… - zazoomblog : LIVE – Civitanova-San Juan: Mondiale per Club 2021 volley in DIRETTA - #Civitanova-San #Juan: #Mondiale - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: CI SIAMO! COMINCIA LA CHAMPIONS LEAGUE DI CIVITANOVA ???????? Segui il match contro la Lokomotiv Novosibirsk LIVE su https:/… -