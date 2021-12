LIVE Chelsea-Juventus calcio femminile 0-0, Champions League in DIRETTA: bianconere in grande difficoltà, inglesi vicine al gol (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43? Cross da dimenticare di Harder. 42? Altra grande occasione in favore del Chelsea! Tiro dalla distanza che trova una serie di rimpalli, si salva la Juventus. 40? Cresce il ritmo, la Juve si rende propositiva. 38? Primo tiro della Juventus! Bonansea si prende spazio e conclude, botta respinta. 37? Ancora Chelsea, palla questa volta molto lontana dallo specchio della porta. 35? Peyraud! Miracolo del portiere! Siluro di Bright, la francese si rifugia in angolo. 34? KERRRR! Il Chelsea sta sbagliando di tutto! Cross nelle vicinanze della porta, l’attaccante spreca di testa. 33? Cross che non si concretizza e Chelsea che riprende il possesso. 32? Brutto intervento su Hurtig, ora c’è una ghiotta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43? Cross da dimenticare di Harder. 42? Altraoccasione in favore del! Tiro dalla distanza che trova una serie di rimpalli, si salva la. 40? Cresce il ritmo, la Juve si rende propositiva. 38? Primo tiro della! Bonansea si prende spazio e conclude, botta respinta. 37? Ancora, palla questa volta molto lontana dallo specchio della porta. 35? Peyraud! Miracolo del portiere! Siluro di Bright, la francese si rifugia in angolo. 34? KERRRR! Ilsta sbagliando di tutto! Cross nelle vicinanze della porta, l’attaccante spreca di testa. 33? Cross che non si concretizza eche riprende il possesso. 32? Brutto intervento su Hurtig, ora c’è una ghiotta ...

