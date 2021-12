Leicester | 7 positivi al Covid nel gruppo squadra

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ci sono 7 casi dità alneldel. Le foxies sfideranno domani il Napoli nella gara decisiva per il passaggio del turno in Europa League. Gli inglesi saranno privi di 7 elementi,al, di cui non è stata rivelata l’identità. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Covid: Leicester decimato a Napoli, sette giocatori fermati - sportli26181512 : Covid: Leicester decimato a Napoli, sette giocatori sono out: Covid: Leicester decimato a Napoli, sette giocatori s… - HCE__ : RT @Gazzetta_it: #Covid: Leicester decimato a Napoli, sette giocatori fermati - Gazzetta_it : #Covid: Leicester decimato a Napoli, sette giocatori fermati - gxallavichx : Settimana prossima c'è Tottenham Leicester ce la si gioca a chi ha più positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Leicester positivi

Commenta per primo Brendan Rodgers, tecnico del, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto detto da lui alla ... L'importante sarà restaree mettere in campo ...Ancora Covid, ancora contagi. E altro cluster nel calcio inglese. Dopo il Tottenham, che conta addirittura 8all'interno della propria rosa tocca ora alfare i conti con l'incubo contagi. Ed è una notizia che interessa anche il Napoli, che domani sera sfiderà proprio le Foxes nell'ultima ...Dopo il Tottenham, anche il Leicester deve convivere con l'incubo contagi. Rodgers: Alcuni sono positivi, altri lasciati a causa per precauzione.Le dichiarazioni di Brendan Rodgers sono più che allarmanti. Nel Regno Unito il Tottenham è in una condizione simile. Speriamo non si riveli un viso di Napoli-Genoa ...