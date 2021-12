Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Leicester

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilsi gioca il passaggio del turno in Europa League domani contro il. Spalletti ruota i suoi uomini, con la difesa a 4 con Di Lorenzo e Mario Rui come esterni e Rrahmani e Juan Jesus centrali. In mediana Demme e Zelinski. L’unica punta sarà Petagna, alle sue spalle il terzetto con Lozano, Elmas e Politano. In casa, ben 7 positivi al Covid, squadra completamente da inventare per le Foxies che comunque vincendo possono ancora qualificarsi. Queste le(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Elmas; Petagna. All: Spalletti.(4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Soumare, Ndidi; Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy. All. ...