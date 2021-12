La serie Apple Invasion rinnovata, a un passo dal finale della prima stagione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La serie Apple Invasion continuerà: il servizio di streaming ha rinnovato la serie fantascientifica per una seconda stagione, alla vigilia del finale del primo ciclo di episodi, che verrà rilasciato il 10 dicembre. La serie, dai co-creatori Simon Kinberg (i film di X-Men e Deadpool ) e David Weil (Hunters), racconta di un’Invasione aliena attraverso diverse prospettive in tutto il mondo. Il cast include Golshifteh Farahani, Shamier Anderson, Shioli Kutsuna, Firas Nassar, Billy Barratt, Azhy Robertson, Tara Moayedi, Daisuke Tsuji e Sam Neill. “Sono profondamente grato ad Apple per essere stato così di supporto in ogni fase del percorso e per aver fiducia in noi per creare una storia di Invasione aliena ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lacontinuerà: il servizio di streaming ha rinnovato lafantascientifica per una seconda, alla vigilia deldel primo ciclo di episodi, che verrà rilasciato il 10 dicembre. La, dai co-creatori Simon Kinberg (i film di X-Men e Deadpool ) e David Weil (Hunters), racconta di un’e aliena attraverso diverse prospettive in tutto il mondo. Il cast include Golshifteh Farahani, Shamier Anderson, Shioli Kutsuna, Firas Nassar, Billy Barratt, Azhy Robertson, Tara Moayedi, Daisuke Tsuji e Sam Neill. “Sono profondamente grato adper essere stato così di supporto in ogni fase del percorso e per aver fiducia in noi per creare una storia die aliena ...

Advertising

arfairam_ : Si può riconoscere una serie top dal fatto che ci sia questa canzone nella colonna sonora, ogni riferimento a himym… - LuxVide : RT @PaoloBuonvino: La colonna sonora della serie TV “Medici - Masters Of Florence” sarà disponibile dal 10 dicembre in doppio CD, LP e in D… - playblog_it : ? Il finale della serie The 100 stagione 7 ? - piccolamiki92 : RT @PaoloBuonvino: La colonna sonora della serie TV “Medici - Masters Of Florence” sarà disponibile dal 10 dicembre in doppio CD, LP e in D… - camsugarmusic : RT @PaoloBuonvino: La colonna sonora della serie TV “Medici - Masters Of Florence” sarà disponibile dal 10 dicembre in doppio CD, LP e in D… -