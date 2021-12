Inter, che stangata per Barella: l’ha deciso la società! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La prestazione di ieri dell’Inter ha fatto storcere il naso a tantissimi tifosi nerazzurri. La squadra, dopo le ultime folgoranti vittorie in campionato, è sembrata impotente di fronte alla forza incredibile del Real Madrid. Infatti i Blancos, senza troppa fatica hanno archiviato la pratica sul 2-0 e hanno chiuso il girone al primo posto davanti proprio all’Inter di Inzaghi. Barella Inter espulsioneAltra nota negativa della serata nerazzurra è sicuramente l’espulsione di Nicolò Barella dopo un battibecco molto acceso con il brasiliano Militao del Real. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore sarà multato dall’Inter per il suo comportamento sbagliato come scritto nel regolamento Interno alla società. LEGGI ANCHE: ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La prestazione di ieri dell’ha fatto storcere il naso a tantissimi tifosi nerazzurri. La squadra, dopo le ultime folgoranti vittorie in campionato, è sembrata impotente di fronte alla forza incredibile del Real Madrid. Infatti i Blancos, senza troppa fatica hanno archiviato la pratica sul 2-0 e hanno chiuso il girone al primo posto davanti proprio all’di Inzaghi.espulsioneAltra nota negativa della serata nerazzurra è sicuramente l’espulsione di Nicolòdopo un battibecco molto acceso con il brasiliano Militao del Real. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore sarà multato dall’per il suo comportamento sbagliato come scritto nel regolamentono alla società. LEGGI ANCHE: ...

