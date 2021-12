Il Collegio 6: genitori veri protagonisti, Preside espelle un collegiale per minacce (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La sesta puntata de Il Collegio 6 ha posto le basi per la realizzazione di un nuovo programma? Questo non lo sappiamo. Quello che è certo, però, è che l’idea di far diventare i genitori dei collegiali i veri protagonisti per un giorno è stata una idea molto divertente. Madri e padri dei collegiali si sono riversati in aula e hanno dovuto fare i conti con il professor Maggi che ha provato a scavare a fondo fra le problematiche nelle relazioni che i genitori hanno con i rispettivi figli. C’è chi ha espresso perplessità, chi ha ricevuto una pacca sulla spalla e chi è scoppiato in lacrime al al mantra di “fare il genitore è un mestiere più difficile”. Pianti ma anche molte risate: ai genitori è stato concesso di visitare gli altri luoghi del Collegio ma restando lontani ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La sesta puntata de Il6 ha posto le basi per la realizzazione di un nuovo programma? Questo non lo sappiamo. Quello che è certo, però, è che l’idea di far diventare idei collegiali iper un giorno è stata una idea molto divertente. Madri e padri dei collegiali si sono riversati in aula e hanno dovuto fare i conti con il professor Maggi che ha provato a scavare a fondo fra le problematiche nelle relazioni che ihanno con i rispettivi figli. C’è chi ha espresso perplessità, chi ha ricevuto una pacca sulla spalla e chi è scoppiato in lacrime al al mantra di “fare il genitore è un mestiere più difficile”. Pianti ma anche molte risate: aiè stato concesso di visitare gli altri luoghi delma restando lontani ...

