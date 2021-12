Green pass, continuano i controlli: 1.995 persone e 250 negozi, multati in 7 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine per verificare il possesso del Green pass e il rispetto di tutte le norme anti-Covid. Nella giornata di martedì 7 dicembre gli agenti di tutte le forze di polizia in provincia di Bergamo hanno sottoposto a controllo 1.995 persone e 250 esercizi commerciali. Nel report sull’attività svolta fornito dalla Prefettura emerge come siano state 5 le persone sanzionate per mancanza di Green pass in luoghi o situazioni nei quali sarebbe stato necessario: a queste se ne aggiunge un’altra multata per mancanza di mascherina. Tra le attività commerciali solo una è stata sanzionata. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 dicembre 2021)da parte delle forze dell’ordine per verificare il possesso dele il rispetto di tutte le norme anti-Covid. Nella giornata di martedì 7 dicembre gli agenti di tutte le forze di polizia in provincia di Bergamo hanno sottoposto a controllo 1.995e 250 esercizi commerciali. Nel report sull’attività svolta fornito dalla Prefettura emerge come siano state 5 lesanzionate per mancanza diin luoghi o situazioni nei quali sarebbe stato necessario: a queste se ne aggiunge un’altra multata per mancanza di mascherina. Tra le attività commerciali solo una è stata sanzionata.

