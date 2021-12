Gf Vip | la notte da urlo di Soleil Sorge e Alex Belli | bollori e indiscrezioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aldo Montano lascia la casa del GF Vip il 13 dicembre e dice:”Sì è ovvio che andrà oltre la prossima settimana. Io non so questo mestiere, questa esperienza cosa ti può portare in termini lavorativi. Quello che voglio dire è ‘tre mesi sono abbastanza per portare a qualcosa? Forse sono meglio sei?'. Io questo non lo so davvero e sono in una posizione, purtroppo o per fortuna, per cui non mi interessa troppo. Sono stato chiamato qua per fare un'esperienza e portare la mia persona qua dentro. Finisce, finirà, non sono del mestiere diciamo.” Una tripla festa per Milano. La classica Prima della Scala con forti restrizioni causa Covid: vietato sostare nel foyer e bar da prenotare online. Al Macbeth diretto da Davide Livermore accorreranno il presidente Sergio Mattarella, Giorgio Armani, Placido Domingo, Maurizio Cattelan, Gian Maria Tosatti, Emma Marrone e Marracash questa volta senza ...