“Fiore d’acciaio” | al Granarone mamma Danielle racconta sua figlia Chiara Insidioso

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Cerveteri – Massacrata di botte fino a spaccarle letteralmente la testa. La storia diMonda inizia una maledetta sera del 3 febbraio del 2014 quando fu picchiata in maniera selvaggia dal fidanzato. Da quel giorno, la sua vita e quella diConjarts, cambiano drammaticamente e radicalmente. La degenza lontana da casa, le cure e le terapie, la battaglia per ottenere Giustizia davanti ad una violenza barbara ed inaudita. Questo calvario lungo sette anni, saràto in prima persona davenerdì 10 dicembre alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del, che per l’occasione presenterà il libro “”, scritto da Cristiana Cimmino e edito da ...