Bernie Ecclestone: “Penalità a Verstappen? Che altro doveva fare Max?” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Gran Premio dell’Arabia Saudita è ancora vivido nella mente di tutti i partecipanti. E di tutti gli spettatori. Polemiche ed emozioni a Jeddah che ha commentato anche Bernie Ecclestone parlando della Penalità inflitta a Max Verstappen nella lotta contro Lewis Hamilton. Bernie Ecclestone: “Penalità ingiusta per Max…” Ecco le parole di Bernie Ecclestone: “l problema della F1 di oggi è che le regole cambiano ad ogni gara. In un gran premio si può andare oltre la linea bianca e in quello dopo no – ha dichiarato Bernie Ecclestone intervistato da La Gazzetta dello Sport – il Circus non è più quello che era una volta. Allora non c’erano così tante regole. Quando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Gran Premio dell’Arabia Saudita è ancora vivido nella mente di tutti i partecipanti. E di tutti gli spettatori. Polemiche ed emozioni a Jeddah che ha commentato ancheparlando dellainflitta anella lotta contro Lewis Hamilton.: “ingiusta per…” Ecco le parole di: “l problema della F1 di oggi è che le regole cambiano ad ogni gara. In un gran premio si può andare oltre la linea bianca e in quello dopo no – ha dichiaratointervistato da La Gazzetta dello Sport – il Circus non è più quello che era una volta. Allora non c’erano così tante regole. Quando ...

