“A Delia piace Soleil”, Alex Belli “senza freni” svela cosa gli hanno detto gli autori del GF Vip – VIDEO (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Alex Belli e Delia Duran hanno un rapporto d’amore molto libero e particolare. L’attore di Centovetrine l’ha fatto capire in ogni e, anche per questo motivo, parlando in questi giorni con Giacomo Urtis ha svelato che pure a sua moglie piace Soleil Sorge. “A Delia piace Soleil”, Alex Belli “senza freni” al GF Vip Delia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 8 dicembre 2021)Duranun rapporto d’amore molto libero e particolare. L’attore di Centovetrine l’ha fatto capire in ogni e, anche per questo motivo, parlando in questi giorni con Giacomo Urtis hato che pure a sua moglieSorge. “A”,” al GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “A Delia piace Soleil”, Alex Belli “senza freni” svela cosa gli hanno detto gli autori del GF Vip – VIDEO - AleAleeeeee : @TeresaRusso54 Però diciamo pure che Alex e Delia sono una coppia non normale, fanno le cose a tre, lei essendo bi… - ParliamoDiNews : Alex Belli, la confessione su Delia: `Lei è peggio di me. A lei piace Soleil` #alex #belli #confessione #delia… - StraNotizie : Alex Belli, la confessione su Delia: “Lei è peggio di me. A lei piace Soleil, ecco cosa mi ha detto prima del GF Vi… - MarcoPopymail : Ma quanto gli piace a Sophie sparlare sull`argomento Alex-Soleil-Delia #gfvip6 #gfvip #soleil #prelemi #AlexBelli #GFVIPParty -