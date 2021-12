Zaki sarà scarcerato ma rimane sotto processo

(Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Patrick, anche seancora. Un passo avanti enorme nella direzione della giustizia. Oggi scenderemo in piazza con uno stato d'animo diverso. Finalmente”. E' quanto si legge sul profilo twitter di Amnesty Italia. (ITALPRESS).

Patrick, scarcerato ma non assolto Patrickscarcerato 'anche se non è stato assolto' dalle accuse: lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell'udienza a Mansura ad un capannello ...Lo studente egiziano Patrickscarcerato "anche se non è stato assolto" dalle accuse: lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell'udienza a Mansura ad un capannello di cronisti tra cui il corrispondente dell'ANSA. ...