Tre anni di inflazione. Il problema di Biden che sveglia la Fed (Di martedì 7 dicembre 2021) Sarà meglio che Joe Biden si armi di santa pazienza. L’inflazione (+6,2% a ottobre) attanaglierà l’economia americana per almeno tre anni, minacciando la ripresa degli Stati Uniti e, soprattutto, gli effetti dei piani pandemici messi in campo dalla Casa Bianca. Lo sa bene il governatore della Fed, Jerome Powell, pronto a interrompere stimoli e acquisti mensili di debito (120 miliardi mese) nel nome del raffreddamento dei prezzi. E lo sanno bene gli stessi economisti statunitensi, per i quali l’inflazione è molto più di un fattore transitorio, ma una condizione strutturale. PAESE CHE VAI, inflazione CHE TROVI Il problema non è di poco conto (qui l’intervista di pochi giorni fa a Carlo Cottarelli). Prezzi più alti vuol dire meno potere d’acquisto per famiglie e imprese e dunque parziale ... Leggi su formiche (Di martedì 7 dicembre 2021) Sarà meglio che Joesi armi di santa pazienza. L’(+6,2% a ottobre) attanaglierà l’economia americana per almeno tre, minacciando la ripresa degli Stati Uniti e, soprattutto, gli effetti dei piani pandemici messi in campo dalla Casa Bianca. Lo sa bene il governatore della Fed, Jerome Powell, pronto a interrompere stimoli e acquisti mensili di debito (120 miliardi mese) nel nome del raffreddamento dei prezzi. E lo sanno bene gli stessi economisti statunitensi, per i quali l’è molto più di un fattore transitorio, ma una condizione strutturale. PAESE CHE VAI,CHE TROVI Ilnon è di poco conto (qui l’intervista di pochi giorni fa a Carlo Cottarelli). Prezzi più alti vuol dire meno potere d’acquisto per famiglie e imprese e dunque parziale ...

