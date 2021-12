Scala, tutti i look della Prima (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Total black, strascichi, un tripudio di velluto e di nero, con tocchi di oro e verde smeraldo ma anche smoking d’ordinanza (per lui) e qualche colpo di testa (e di stile) che non è passato certo inosservato. Tutta la Milano che conta ha ‘sfilato’ stasera alla Prima di ‘Macbeth’, che ha inaugurato la stagione lirica al teatro alla Scala, sotto la bacchetta del maestro Riccardo Chailly, nel giorno di Sant’Ambrogio. E se quest’anno ha dominato la sobrietà tra le istituzioni, con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha varcato il Piermarini in cappotto scuro bordato d’oro, e i ministri in smoking scuro, lo stesso non può dirsi per l’eccentricità delle mise sfoggiate dalle ricche signore della Milano che conta e dalla mondanità varia e variopinta riunita alla Scala. Più sobrie di qualche anno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Total black, strascichi, un tripudio di velluto e di nero, con tocchi di oro e verde smeraldo ma anche smoking d’ordinanza (per lui) e qualche colpo di testa (e di stile) che non è passato certo inosservato. Tutta la Milano che conta ha ‘sfilato’ stasera alladi ‘Macbeth’, che ha inaugurato la stagione lirica al teatro alla, sotto la bacchetta del maestro Riccardo Chailly, nel giorno di Sant’Ambrogio. E se quest’anno ha dominato la sobrietà tra le istituzioni, con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha varcato il Piermarini in cappotto scuro bordato d’oro, e i ministri in smoking scuro, lo stesso non può dirsi per l’eccentricità delle mise sfoggiate dalle ricche signoreMilano che conta e dalla mondanità varia e variopinta riunita alla. Più sobrie di qualche anno ...

matteorenzi : Belle le immagini di Milano con La Scala che applaude il Presidente Mattarella. Sembrano lontani i tempi in cui qua… - Corriere : La Prima della Scala, lunghissimo applauso per Mattarella. Tutti in piedi, dal pubblico gridano «bis» - Tg3web : Entusiasmo per la prima della Scala, tutti in piedi per un tributo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarell… - 972b974e1b0440e : RT @Uni91070952: ????MAXI FOCOLAIO COVID ALLA SCALA DI MILANO TUTTI MORTI hanno finito le monoclonali - Eriador : RT @LVDA_Acid: Prima Scala: Tutti i parassiti della società presenti. Lungo applauso a chi ha distrutto la Costituzione -