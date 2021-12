Sampdoria, con l’arresto di Ferrero, Vialli torna in corsa per rilevare il club. E c’è anche Costacurta (Di martedì 7 dicembre 2021) Ieri il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato per bancarotta fraudolenta. La Sampdoria si è dichiarata estranea alla vicenda. Ma cosa succederà al club? Milano Finanza scrive che Gianluca Vialli torna improvvisamente in corsa per rilevare la società calcistica. “in corso ci sono le procedure di concordato delle sue due società Eleven Finance e Farvem e molto ruota attorno a loro esito, su cui l’arresto di Ferrero potrebbe riverberarsi. La Samp potrebbe essere inserita come garanzia ai concordati ed essere ceduta e quest’ultimo evento potrebbe avere una rupercussione sul potere negoziale nella vendita del club, favorendola. Stando a più fonti, in corsa per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) Ieri il presidente della, Massimo, è stato arrestato per bancarotta fraudolenta. Lasi è dichiarata estranea alla vicenda. Ma cosa succederà al? Milano Finanza scrive che Gianlucaimprovvisamente inperla società calcistica. “in corso ci sono le procedure di concordato delle sue due società Eleven Finance e Farvem e molto ruota attorno a loro esito, su cuidipotrebbe riverberarsi. La Samp potrebbe essere inserita come garanzia ai concordati ed essere ceduta e quest’ultimo evento potrebbe avere una rupercussione sul potere negoziale nella vendita del, favorendola. Stando a più fonti, inper ...

