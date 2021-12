“Quello che dicono di lui…”. Barbara D’Urso, lo scoop clamoroso sul fidanzato Francesco Zangrillo (Di martedì 7 dicembre 2021) Barbara D’Urso è la protagonista di queste ore. Stanno uscendo fuori infatti notizie su notizie sulla conduttrice Mediaset, alcune belle e altre meno. E riguardano sia gli aspetti professionali che quelli personali. Innanzitutto, ha smentito categoricamente tutte le voci che la davano in competizione con Mara Venier. Le colleghe hanno infatti preso parte ad una cena insieme nella serata del 6 dicembre e hanno immortalato l’evento con foto e video di loro due sorridenti e molto vicine. Inoltre, Barbara D’Urso ha spiegato che nei reality show non esistono copioni e non ci sono finzioni, almeno da parte degli autori e dei conduttori. “Lo dico anche a nome di Alfonso Signorini visto che anche io per tanto tempo, e forse di nuovo, facciamo questo lavoro”, ha aggiunto. “E forse di nuovo” ha detto Barbara ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021)è la protagonista di queste ore. Stanno uscendo fuori infatti notizie su notizie sulla conduttrice Mediaset, alcune belle e altre meno. E riguardano sia gli aspetti professionali che quelli personali. Innanzitutto, ha smentito categoricamente tutte le voci che la davano in competizione con Mara Venier. Le colleghe hanno infatti preso parte ad una cena insieme nella serata del 6 dicembre e hanno immortalato l’evento con foto e video di loro due sorridenti e molto vicine. Inoltre,ha spiegato che nei reality show non esistono copioni e non ci sono finzioni, almeno da parte degli autori e dei conduttori. “Lo dico anche a nome di Alfonso Signorini visto che anche io per tanto tempo, e forse di nuovo, facciamo questo lavoro”, ha aggiunto. “E forse di nuovo” ha detto...

Advertising

elio_vito : Il casco arcobaleno?? vince il #GPArabiaSaudita e sale sul gradino più alto del podio!?? Ecco il Rinascimento arabo c… - reportrai3 : Io ho 31 alunni per classe, 30-31 per classe, nelle mie classi non c’entravano: impossibile. Quindi abbiamo usato l… - CarloCalenda : Perché il PD e Enrico Letta non hanno alcuna intenzione di trovare intese neanche in un collegio dove noi siamo la… - annamiiyyy : Mattia che smaschera questo circo, ti faccio una statua ovunque, è quello che pensiamo tutti. #amici21 - ariianicali : quello che guadagna 1200 euro al mese poverino ooo #Amici21 -