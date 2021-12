Prima della "Prima" c'è il Foglio (della Moda, anche) (Di martedì 7 dicembre 2021) La Milano cambiata dal Covid, più riflessiva e conscia dei propri limiti ("Una Milano che all'inizio della pandemia non voleva nemmeno fermarsi, e lo dichiarava ad alta voce, ricordiamocelo", ha detto lo scrittore Giacomo Papi) e la Milano dei costumi del "Macbeth" disegnati da Gianluca Falaschi: la "Milano fondata sul lavoro", ma che dal lavoro trae anche, con spirito calvinista, la propria salvezza e il diritto di divertirsi. Una volta all'anno. Per festeggiare la "Prima" del Teatro alla Scala che torna in presenza, i costumi di Falaschi che ricorderanno agli spettatori quale sia la "parabola vestimentaria" del potere che si afferma e che decade (confezione, sartoria, stracci e abbandono) e l'ultimo numero del Foglio della Moda ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 dicembre 2021) La Milano cambiata dal Covid, più riflessiva e conscia dei propri limiti ("Una Milano che all'iniziopandemia non voleva nemmeno fermarsi, e lo dichiarava ad alta voce, ricordiamocelo", ha detto lo scrittore Giacomo Papi) e la Milano dei costumi del "Macbeth" disegnati da Gianluca Falaschi: la "Milano fondata sul lavoro", ma che dal lavoro trae, con spirito calvinista, la propria salvezza e il diritto di divertirsi. Una volta all'anno. Per festeggiare la "" del Teatro alla Scala che torna in presenza, i costumi di Falaschi che ricorderanno agli spettatori quale sia la "parabola vestimentaria" del potere che si afferma e che decade (confezione, sartoria, stracci e abbandono) e l'ultimo numero del...

