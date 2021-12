Pretelli svela la data delle nozze con Giulia Salemi

(Di martedì 7 dicembre 2021)ha confermato che lesono sicuramente tra i piani suoi e della: “Sono proiettato verso il matrimonio”, dice il modello., influencer ed concorrente del GF Vip 2017, e il fidanzato Pierpaolo, anche lui con un trascorso al programma di Canale 5, sembrano essere più innamorati che mai. La coppia si è formata proprio durante l’esperienza del reality show e dopo solo un anno di fidanzamento la coppia ha iniziato a fare piani per il futuro. POTREBBE INTERESSARTI: Pierpaoloin lacrime per: ecco il motivo Pierpaolo(fonte: Instagram)I due fanno fanno coppia fissa dalla fine del ...

- anche se i nostri sostenitori lo avevano detto prima ancora che scattasse il bacio. Dopo che ci siamo dichiarati ho capito che il nostro legame sarebbe stato importante anche fuori ...Giulia Salemi e Pierpaolo: le nozze La storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaoloa quanto pare procede liscia come l'olio e sono in tanti a chiedersi se presto ci saranno novità ...I due ex gieffini amatissimi, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, formano una coppia da quasi un anno ormai. I due si sono conosciuti all'inte ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dove passeranno il Natale? I due svelano cosa succedeva nella piscina del GF Vip.